Langfristige Miete von Immobilien in Kauno miesto savivaldybe, Litauen

Kaunas
Gewerbefläche 1 280 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 280 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 280 m²
Stockwerk 1
$6,956
pro Monat
Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
$2,898
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/4
Auf der Suche nach einer gemütlichen Wohnung in einem ruhigen Ort in der Nähe von Kaunas? 2…
$720
pro Monat
Gewerbefläche 35 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 35 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
$348
pro Monat
Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
$2,319
pro Monat
Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
$1,391
pro Monat
Gewerbefläche 220 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 220 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 220 m²
Stockwerk 1
$3,061
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/3
$846
pro Monat
Gewerbefläche 13 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 1
$81
pro Monat
Gewerbefläche 60 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 60 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
$754
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/5
$522
pro Monat
Gewerbefläche 1 030 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 030 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 030 m²
Stockwerk 2
$2,388
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/4
$696
pro Monat
Gewerbefläche 370 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 370 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 370 m²
Stockwerk 1
$985
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 5/5
$499
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 4/9
$580
pro Monat
Gewerbefläche 139 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,391
pro Monat
Gewerbefläche 26 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 26 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 26 m²
Stockwerk 1
$290
pro Monat
Gewerbefläche 40 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 40 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
$185
pro Monat
Gewerbefläche 17 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 17 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 17 m²
Stockwerk 1
$243
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/9
$458
pro Monat
Gewerbefläche 37 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 37 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
$116
pro Monat
Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
$1,391
pro Monat
Gewerbefläche 150 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 150 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 150 m²
Stockwerk 3
$580
pro Monat
Gewerbefläche 90 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 90 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
$730
pro Monat
Gewerbefläche 192 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 192 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 192 m²
Stockwerk 1
$1,159
pro Monat
Gewerbefläche 90 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 90 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 90 m²
$2,145
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 5/5
$522
pro Monat
Gewerbefläche 104 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 104 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
$1,739
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/5
$487
pro Monat
