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Häuser in Karsakiskio seniunija, Litauen

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Haus in Pamarliskiai, Litauen
Haus
Pamarliskiai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Kaubariskis, Litauen
Haus
Kaubariskis, Litauen
Fläche 29 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Karsakiskio seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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