Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Karmelavos seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Karmelavos seniunija, Litauen

;
3 immobilienobjekte total found
Haus in Ramuciai, Litauen
Haus
Ramuciai, Litauen
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Das Ferienhaus wird in einer besonders günstigen Lage in der Nähe von Kaunas, Ramuciai verka…
$243,506
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Ramuciai, Litauen
Haus
Ramuciai, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF NAM NETOLI RAMUTE PARKO ALLGEMEINE - Haus - Jong, gemauerter und beheizter Schaum …
$185,843
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Rykstyne, Litauen
Haus
Rykstyne, Litauen
Fläche 106 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER SODO HAUSHALTSEN., SCHAUSPIELER K. ALLGEMEINE: • Lage: Kauno r. sav., Karmėlavos…
$114,771
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Karmelavos seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen