Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Karmelavos seniunija
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Karmelavos seniunija, Litauen

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 812 m² in Narepai, Litauen
Gewerbefläche 1 812 m²
Narepai, Litauen
Fläche 1 812 m²
Stockwerk 1
Die Immobilie wird in 1812 qm Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude mit Lagerstätten, Grundstüc…
$3,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen