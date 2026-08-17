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Wohnungen in Karmelavos seniunija, Litauen

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Wohnung 2 zimmer in Karmelava II, Litauen
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Karmelava II, Litauen
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Fläche 35 m²
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Wohnung 3 zimmer in Narepai, Litauen
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Zimmer 3
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Stockwerk 1/2
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Wohnung 1 zimmer in Karmelava II, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Karmelava II, Litauen
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/5
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Immobilienangaben in Karmelavos seniunija, Litauen

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