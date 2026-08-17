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Wohnimmobilien in Karmelavos seniunija, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Karmelava II, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Karmelava II, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
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$89,266
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Wohnung 3 zimmer in Narepai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Narepai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
3 KÜNFTE haben sich mit THERAY und LIQUID - TASKS 3 Zimmer Wohnung zum Verkauf in einem str…
$219,603
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Haus in Ramuciai, Litauen
Haus
Ramuciai, Litauen
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
Das Ferienhaus wird in einer besonders günstigen Lage in der Nähe von Kaunas, Ramuciai verka…
$243,506
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Haus in Ramuciai, Litauen
Haus
Ramuciai, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF NAM NETOLI RAMUTE PARKO ALLGEMEINE - Haus - Jong, gemauerter und beheizter Schaum …
$185,843
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Haus in Rykstyne, Litauen
Haus
Rykstyne, Litauen
Fläche 106 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER SODO HAUSHALTSEN., SCHAUSPIELER K. ALLGEMEINE: • Lage: Kauno r. sav., Karmėlavos…
$114,771
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Wohnung 1 zimmer in Karmelava II, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Karmelava II, Litauen
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/5
VERKAUF DES VERFAHRENS UND IHRE HAUSHALTE 1 SCHÄFTIGE BEHÖRDE DES CAUNO AREA, THE CARMELOVA …
$75,078
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Immobilienangaben in Karmelavos seniunija, Litauen

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