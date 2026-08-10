Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Kalveliu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Kalveliu seniunija, Litauen

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Barvoniskes, Litauen
Haus
Barvoniskes, Litauen
Fläche 87 m²
Etagenzahl 1
SALE WHITE NAM Vilniaus r. sav., Barvoniškių k. Barvoniškių g. 60. Auf der Suche nach einem …
$28,686
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kalveliu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen