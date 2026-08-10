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Wohnimmobilien in Kalveliu seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Kelvegallen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kelvegallen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/2
VERKAUF VON 3 KAPSULES FÜR SPRACHE K., VILNIUS RAJ. FORMER PRINCIPLES: * LOWER BAUGEWERBE: *…
$80,528
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Haus in Barvoniskes, Litauen
Haus
Barvoniskes, Litauen
Fläche 87 m²
Etagenzahl 1
SALE WHITE NAM Vilniaus r. sav., Barvoniškių k. Barvoniškių g. 60. Auf der Suche nach einem …
$28,686
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Immobilienangaben in Kalveliu seniunija, Litauen

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