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Langfristige Miete von wohnungen in Kaisiadoriu rajono savivaldybe, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Rusiai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Rusiai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/5
In einem komfortablen und ruhigen Ort Neris g., in Domeikavos eine gemütliche 3-Zimmer-Wohnu…
$749
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