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Wohnungen in Kaisiadoriu rajono savivaldybe, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Koschedary, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Koschedary, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung zu verkaufen 61,22 qm, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys Bezirk. BESCHR…
$113,400
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