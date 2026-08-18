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Wohnimmobilien in Kaisiadoriu rajono savivaldybe, Litauen

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Koschedary
5
9 immobilienobjekte total found
Haus in Kalviai, Litauen
Haus
Kalviai, Litauen
Fläche 39 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Dovainonys, Litauen
Haus
Dovainonys, Litauen
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 157 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 3 zimmer in Koschedary, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Koschedary, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung zu verkaufen 61,22 qm, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys Bezirk. BESCHR…
$113,400
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Haus in Zaslen, Litauen
Haus
Zaslen, Litauen
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Vilunai, Litauen
Haus
Vilunai, Litauen
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
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Eigenschaftstypen in Kaisiadoriu rajono savivaldybe

häuser

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