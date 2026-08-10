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Häuser in Kaisiadoriu miesto seniunija, Litauen

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Koschedary
4
4 immobilienobjekte total found
Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 157 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Kaisiadoriu miesto seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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