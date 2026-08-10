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Wohnimmobilien in Kaisiadoriu miesto seniunija, Litauen

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Koschedary
5
5 immobilienobjekte total found
Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 3 zimmer in Koschedary, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Koschedary, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung zu verkaufen 61,22 qm, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys Bezirk. BESCHR…
$113,400
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 157 m²
Etagenzahl 1
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$248,502
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
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$136,763
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Eigenschaftstypen in Kaisiadoriu miesto seniunija

häuser

Immobilienangaben in Kaisiadoriu miesto seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
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