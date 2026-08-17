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Häuser in Jurbarko rajono savivaldybe, Litauen

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9 immobilienobjekte total found
Haus in Dainiai, Litauen
Haus
Dainiai, Litauen
Fläche 224 m²
Etagenzahl 2
SALE SPACE YURBARKE mit der Qualität der CRISIS GLASS INSTALLATION. ÜBERWACHTE, ACCELERATED …
$338,468
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Haus in Vanagine, Litauen
Haus
Vanagine, Litauen
Fläche 26 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Gartenhaus umgeben von Kiefernwäldern - Vanaginiai g. 16, Vanaginiai, Jurbarko r…
$12,752
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Haus in Georgenburg, Litauen
Haus
Georgenburg, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus zum Verkauf in Jurbarke Sodų g. 49, - Gesamtfläche des Hauses 164.8 qm…
$81,151
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Haus in Smalininkai, Litauen
Haus
Smalininkai, Litauen
Fläche 683 m²
Etagenzahl 1
SENT TO THE HOUSEHOLD "SENIOR SCHOOL", MSTL., JURBARKO R. SAV. Malteser - Stadt in Jurbarka…
$347,791
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Haus in Kartupiai, Litauen
Haus
Kartupiai, Litauen
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Libiškiai - Dorf in Jurbarkas Bezirk Gemeinde, in der Nähe der Straße 198 Jurbarkas- Scouts,…
$162,302
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Haus in Pasventys, Litauen
Haus
Pasventys, Litauen
Fläche 224 m²
Etagenzahl 1
Verkauf von YAUKI SODYBA POŠVENTIO K., JURBARKO R. SAV. Feiern - Dorf im Westen von Jurbark…
$117,133
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Haus in Erschwilken, Litauen
Haus
Erschwilken, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
YURBARKO RAJ, HUCKY MIESTELY, ALTERNY GIVEN 1 AUGAGE MIT MANARDA NAM! ---------------------…
$20,514
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Haus in Tamosiai, Litauen
Haus
Tamosiai, Litauen
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
SALE NAMAS NETOLI JURBARKO MIESTO CENTRE. Möchten Sie ein ruhiges und ruhiges Auto unter de…
$53,565
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Haus in Griciai, Litauen
Haus
Griciai, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
YURBARKO RAJONE, GRITIS, SALE OF SODATING SUFFICIENT FOR RESIDENCE!! Im Grill, in der Nähe d…
$51,409
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Immobilienangaben in Jurbarko rajono savivaldybe, Litauen

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