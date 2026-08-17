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Gewerbeimmobilien in Jurbarko rajono savivaldybe, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 546 m² in Smalininkai, Litauen
Gewerbefläche 546 m²
Smalininkai, Litauen
Fläche 546 m²
Stockwerk 2
PRODUKTION, STORAGE, VERWALTUNGSBILANZ MSTL., JURBARKO R. SAV. Malteser - Stadt in Jurbarka…
$68,463
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