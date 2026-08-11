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Häuser in Joniskio seniunija, Litauen

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Haus in Vidugiris, Litauen
Haus
Vidugiris, Litauen
Fläche 47 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Giriniai, Litauen
Haus
Giriniai, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Ein neuer Baugrund mit einem großen Grundstück von 0,53 ha Land umgeben von Natur, Molėtai r…
$149,101
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Haus in Jonischken, Litauen
Haus
Jonischken, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
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$11,593
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Immobilienangaben in Joniskio seniunija, Litauen

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