Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Joniskio seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Joniskio seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Giriniai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Giriniai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/2
$78,532
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Immobilienangaben in Joniskio seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
