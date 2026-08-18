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Wohnungen in Jonavos seniunija, Litauen

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Janau
15
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
Verkauft SPACE und RAISED 3 Gänge in DIGIT! WELL wurde aus dem BUILDING AFTER PROCUREMENT e…
$120,965
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
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Wohnung 1 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 8/9
WRITTEN VERFAHREN ZUR ERWÄGUNG VON 9 PROC. Vollständig bezahlte Renovierungen und Aussicht …
$59,805
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 7/9
In JONVA, Mr. Western G. SALE OF SPACE to the 3THs of THEIR CAPBATS. Die Wohnung, die beque…
$102,598
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Zimmer 4
Fläche 98 m²
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Zimmer 4
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
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Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/3
VERKAUF EINER INDUSTRIELLE UND UNSTANDARD 3 GAPSULES wurden im SECOND POINT des CITIZENS 'CE…
$138,551
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/9
VERFAHREN FÜR WETTBEWERBSPOLITIK PRINCIPLES: Wohnung im zweiten Stock Geräumiges und komfo…
$123,837
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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Janau, Litauen
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Fläche 98 m²
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Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
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