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Wohnimmobilien in Jauniunu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Bartkuskis, Litauen
Haus
Bartkuskis, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 1
IN FESTEN DES FUTTERVERKAUFS VON BAARTKUŠKIO MIT DER ENTWICKELTEN HOHEN FLASSE! PUKI LAGE Z…
$56,983
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