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Häuser in Ignalinos seniunija, Litauen

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Haus in Pasvogine, Litauen
Haus
Pasvogine, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Ein einzigartiger Homestead wird rund um den Wald verkauft. 1,9 ha Grundstück registriert 4 …
$28,983
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Haus in Melninkai, Litauen
Haus
Melninkai, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 1
BESCHREIBUNG Ignalina ist ein Land, berühmt für viele Seen, Wälder, Tourismus und ruhige Er…
$42,480
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Immobilienangaben in Ignalinos seniunija, Litauen

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