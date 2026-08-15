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Gewerbeimmobilien in Ignalinos seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 073 m² in Strigailiskis, Litauen
Gewerbefläche 1 073 m²
Strigailiskis, Litauen
Fläche 1 073 m²
Produktionsgebäudekomplex Ignalinos r., Duktų k. PRINCIPLES: • asphaltierter Zugang; • Groß…
$90,035
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