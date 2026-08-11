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Wohnimmobilien in Ginkunu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Ginkunai, Litauen
Haus
Ginkunai, Litauen
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Senden SPACE 4 MIEGROUS HAUSHALTE mit einem MAXIMUM BLOCK von 24,03 A, LÄNDERUNG NORTH MIEST…
$283,604
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Immobilienangaben in Ginkunu seniunija, Litauen

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