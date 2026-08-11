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Häuser in Gelvonu seniunija, Litauen

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Haus in Mikalajunai, Litauen
Haus
Mikalajunai, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 Teil des Hauses verkauft (124,93 qm). Preis 1…
$13,989
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