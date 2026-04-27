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Wohnungen in Gelvonu seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Gelvonai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Gelvonai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/2
Gelvonų mslt., Širvintų r. wurde verkauft renoviert 65,76 qm 3-Zimmer-Wohnung. PRINCIPLES: …
$82,454
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Immobilienangaben in Gelvonu seniunija, Litauen

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