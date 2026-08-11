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Wohnimmobilien in Gelvonu seniunija, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Gelvonai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Gelvonai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/2
Gelvonų mslt., Širvintų r. wurde verkauft renoviert 65,76 qm 3-Zimmer-Wohnung. PRINCIPLES: …
$82,454
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Haus in Mikalajunai, Litauen
Haus
Mikalajunai, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Širvintų r. sav., Gelvonai, Mikalajūnų str. 19 Teil des Hauses verkauft (124,93 qm). Preis 1…
$13,989
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Immobilienangaben in Gelvonu seniunija, Litauen

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