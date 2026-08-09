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Wohnimmobilien in Garliavos apylinkiu seniunija, Litauen

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häuser
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6 immobilienobjekte total found
Haus in Ireniskiai, Litauen
Haus
Ireniskiai, Litauen
Fläche 94 m²
Etagenzahl 1
Senden Sie 4 BLOCATED SOURCen für ONE LAUGER's HAUSHOLD, ONE HAUSHOLD HARVEST, MIESTO COMMUN…
$247,243
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
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$288,667
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Haus in Jonuciai II, Litauen
Haus
Jonuciai II, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
VERKAUFLICHE QUALITÄT INSTALLATION Eine + ENERGIE KLASSEN IN DER WEISSEN UND FORMER TECHNIQU…
$410,238
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Haus in Naugardiske, Litauen
Haus
Naugardiske, Litauen
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSVERZEICHNIS MIT SKIN 19,24 DEZEMBER ALLGEMEINE: > Anschrift: Garliavos cf. 15 > 19,…
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Haus in Seniava, Litauen
Haus
Seniava, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Eine + + Klasse verkauft in einem gemütlichen Block LOWER INSTALLATED COTHAGE, 103 qm, mit 3…
$324,695
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Haus in Teleiciai, Litauen
Haus
Teleiciai, Litauen
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
Verkauf PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOCACIA! IHRE HAUSHALT HAUSHALTEN UMWELT!!! DVI THERAS, LIVE T…
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Immobilienangaben in Garliavos apylinkiu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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