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Häuser in Erzvilko seniunija, Litauen

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Haus in Kartupiai, Litauen
Haus
Kartupiai, Litauen
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Libiškiai - Dorf in Jurbarkas Bezirk Gemeinde, in der Nähe der Straße 198 Jurbarkas- Scouts,…
$162,302
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Haus in Erschwilken, Litauen
Haus
Erschwilken, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
YURBARKO RAJ, HUCKY MIESTELY, ALTERNY GIVEN 1 AUGAGE MIT MANARDA NAM! ---------------------…
$20,514
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Immobilienangaben in Erzvilko seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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