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Häuser in Dukstu seniunija, Litauen

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Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF MODERNUS HAUSHALTEN IN DER BASIS NATUR!!!! Das Haus Valley Street 19 ist ein exklus…
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Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
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Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Brinkiskes, Litauen
Haus
Brinkiskes, Litauen
Fläche 283 m²
Etagenzahl 2
WAS: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL UNIKALUS / ERDVUS 283 sq.m NAM VILNIUS PATH MIT BUILDING, CRE…
$904,359
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Haus in Tintiniskes, Litauen
Haus
Tintiniskes, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Verksionys, Litauen
Haus
Verksionys, Litauen
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSVERZEICHNIS DER EXTERNE MAXIMUMSPACE DES HAUSHALTS, UND ZU DEN HAUSHALT NAMO PRINC…
$457,925
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Haus in Brinkiskes, Litauen
Haus
Brinkiskes, Litauen
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
ELVUUS, LIGHT INDIVIDUAL HOUSEHOLD IN NATURE Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 233,09 qm, …
$267,299
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Immobilienangaben in Dukstu seniunija, Litauen

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