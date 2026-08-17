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Gewerbeimmobilien in Dukstu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 297 m² in Europa, Litauen
Gewerbefläche 297 m²
Europa, Litauen
Fläche 297 m²
Stockwerk 1
Ein Gebäude mit einem Grundstück von 297 qm. m wird im Stadtteil Vilnius, dem europäischen D…
$34,779
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