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Häuser in Dubingiu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Dubingen, Litauen
Haus
Dubingen, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
SENT PARTE NAM mit einem MAXIMUM SPACE von 45 ARM NATURAL und ROLLING auf dem BASE, GAS, COU…
$104,221
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Immobilienangaben in Dubingiu seniunija, Litauen

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