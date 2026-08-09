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Wohnimmobilien in Domeikavos seniunija, Litauen

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häuser
10
11 immobilienobjekte total found
Haus in Smiltynai I, Litauen
Haus
Smiltynai I, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
SALE of SPACE, A + + CLASS, SUBLOCATED HUSEHOLD LOCATION UND POSTAL PLACE, DIE PRAXIS DER IN…
$228,432
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
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$441,446
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Haus in Varluva, Litauen
Haus
Varluva, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
* * 3 Häuser von 10 * * * Eine neue Nachbarschaft von 10 einzelnen Häusern wird an einem ex…
$282,189
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Varluva, Litauen
Haus
Varluva, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE - IHRE HAUSHALT, LICHT UND FUNKTION ZWEITER FUTZSTOFFE AUF DER KÖNIGRE…
$425,993
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Wohnung 4 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 4
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/3
Der Spektaker wird mit einem PATCHED BUT 4 GAP zusammenkommen, mit dem er alles ausdrückt, u…
$151,786
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Haus in Radikiai, Litauen
Haus
Radikiai, Litauen
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Verkauft SODO HAUSHALT IN DER NATUR Auf der Suche nach einem ruhigen Ort für Erholung oder …
$145,715
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Haus in Smiltynai I, Litauen
Haus
Smiltynai I, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF EINES SECOND HAUSHALTS mit dem SMART BACK und dem UNIQUE STEP zu dem Schritt! SCHLUS…
$381,997
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Haus in Smiltynai I, Litauen
Haus
Smiltynai I, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Domeikava, Litauen
Haus
Domeikava, Litauen
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
SALE SPREADING SPREAD IN THE DOMECUS MIT THE SOUTHERN UND THE SOUTHERN SKIN Suche nach hoch…
$498,259
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Ein moderner, eleganter Block von 14 Wohnhäusern, perfekt für Familien und Einzelpersonen. D…
$302,002
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Würden Sie das Haus und die Errettung vernichten? Das ist NAME-WEEK NAME. Dies ist ein NAM m…
$284,922
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Immobilienangaben in Domeikavos seniunija, Litauen

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