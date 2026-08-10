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Wohnimmobilien in Deltuvos seniunija, Litauen

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Haus in Sarapai, Litauen
Haus
Sarapai, Litauen
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches Gartenhaus nahe dem Teich zum Verkauf. Sind Sie auf der Suche nach einem Ort…
$70,129
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Haus in Deltuva, Litauen
Haus
Deltuva, Litauen
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Verkauf in der Nähe des Flusses Armona 92,52 qm, 1 Stockwerk Armonos g., Deltuvos mstl., Ukm…
$38,571
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Immobilienangaben in Deltuvos seniunija, Litauen

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