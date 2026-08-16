Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Daugu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Daugu seniunija, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Kancenai, Litauen
Haus
Kancenai, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf in Kančėnai, Alytaus r. - eine Kombination aus Frieden und Komfort Ein gerä…
$129,258
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Daugen, Litauen
Haus
Daugen, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE OPPORTUNITIES - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SENT AUTATIC MEDICAL HAUSHOLD MIT LIQU…
$87,393
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Daugu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen