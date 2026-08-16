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Gewerbeimmobilien in Darbenu seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 376 m² in Dorben, Litauen
Gewerbefläche 1 376 m²
Dorben, Litauen
Fläche 1 376 m²
Stockwerk 1
Das verkaufte Gebäude ist 1375.52 kv / m (ehemalige Schwein) mit 1,0027 ha Land. Informatio…
$159,557
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