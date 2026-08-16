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Wohnimmobilien in Darbenu seniunija, Litauen

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Haus in Daubenai, Litauen
Haus
Daubenai, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Der echte litauische Traum ist ein hochwertiges, warmes und helles Wohnhaus mit einem Teich …
$441,716
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Haus in Dorben, Litauen
Haus
Dorben, Litauen
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
5 Zimmer Haus (121,56 Quadrant.) mit 42 bar Grundstück in Darbėnai, Palanga, Kretinga Bezirk…
$125,366
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Immobilienangaben in Darbenu seniunija, Litauen

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