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Wohnimmobilien in Birzu miesto seniunija, Litauen

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Birsen
5
6 immobilienobjekte total found
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Senden einer RESIDENCE in der REPUBLIK GATH, BUILDINGs. Wir haben 3 KAMORIAI, VIRTUE. PROTEC…
$42,894
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Wohnung 2 zimmer in Birsen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birsen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/5
2 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Biržai. Geräumige 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf, 5 Etagen von…
$54,527
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Senden eines RESIDERED NAMAS AGARO G., BUILDINGS. IN DER ERGEBNISSE DER ERGEBNISSE HAUSHALTE…
$64,651
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit Grundstücken in Biržai, Pasvalio g verkauft. Hausfläche - 66,03 m2. Slug B…
$52,169
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRE MIT DEM 8 JAHRE. Wir haben alle MIDAS-Kommunikation, mit Ausna…
$85,477
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
LIVE NAM DER ZWEISE, in den CIRCUMSTANCEn mit dem SPACE von 8,15 ARM ausgeschrieben. Ein Woh…
$91,175
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Eigenschaftstypen in Birzu miesto seniunija

häuser

Immobilienangaben in Birzu miesto seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
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