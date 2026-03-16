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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Birstono seniunija, Litauen

Birschtannen
3
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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 235 m² in Birschtannen, Litauen
Gewerbefläche 235 m²
Birschtannen, Litauen
Fläche 235 m²
Stockwerk 1
$5,678
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Gewerbefläche 91 m² in Birschtannen, Litauen
Gewerbefläche 91 m²
Birschtannen, Litauen
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
$2,270
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Gewerbefläche 104 m² in Birschtannen, Litauen
Gewerbefläche 104 m²
Birschtannen, Litauen
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
$2,572
pro Monat
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