Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Gemeinde Birštonas
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Gemeinde Birštonas, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 5/5
Die NEUE INSTALLATION von 2 CAPSULES ist nach oben gekommen. Runter. _ _____________________…
$519
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen