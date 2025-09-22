Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Balbieriskio seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Balbieriskio seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Hannusburg, Litauen
Haus
Hannusburg, Litauen
Fläche 81 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER WEISSEN MSTL. - Du bist für Leben und Tod. Auf der Suche nach einem Haus, das Ko…
$82,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Balbieriskio seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen