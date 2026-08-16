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Häuser in Baisogalos seniunija, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Gallehnen, Litauen
Haus
Gallehnen, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
ERGEBNISSE IN BAISOGEN MIT MAXIMUM DISEASE ------------------ Ein gepflegtes Wohnhaus in Ba…
$87,843
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Immobilienangaben in Baisogalos seniunija, Litauen

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