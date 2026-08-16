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Wohnimmobilien in Baisogalos seniunija, Litauen

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Wohnung 2 zimmer in Gallehnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Gallehnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/1
VERKAUF VON 2 KABLEN. Zwei Wohnungen - 2 Zimmer und 1 Zimmer - im gleichen Gebäude im ersten…
$11,735
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Haus in Gallehnen, Litauen
Haus
Gallehnen, Litauen
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
ERGEBNISSE IN BAISOGEN MIT MAXIMUM DISEASE ------------------ Ein gepflegtes Wohnhaus in Ba…
$87,843
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Wohnung 2 zimmer in Palonai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Palonai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/1
2 Zimmer Wohnung zum Verkauf in einer ruhigen Stadt Palanga. Die Wohnung ist mit Kunststofff…
$5,681
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