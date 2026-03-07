Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Aukstelku seniunija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Aukstelku seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalnelio Grazioniai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kalnelio Grazioniai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/2
$19,708
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Aukstelku seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen