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Häuser in Anyksciu rajono savivaldybe, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Storiai, Litauen
Haus
Storiai, Litauen
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
DIE DIFFERENT HEARING OF NATURE, BUT 44 JAHRE HAUSHALTSJAHRE, SICH UNSER UNIQUE SOURCE IN FA…
$84,740
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Haus in Onikschten, Litauen
Haus
Onikschten, Litauen
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
Teile des Hauses J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. 3-Zimmer-Nicht-Standard-Planungswohnung …
$72,672
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Haus in Kawarsk, Litauen
Haus
Kawarsk, Litauen
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALT MIT ZUSAMMENARBEIT UND LEBENSMITTEL ZU KAVARSKE, REPUBLIK A. 3 ✅ Anschrift: Republ…
$50,367
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TekceTekce
Haus in Domeikiai, Litauen
Haus
Domeikiai, Litauen
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Das Gehöft ist ein Ein-Yard-Gehöft in Anykščiai Bezirk, Domeikiai Dorf. Dies ist ein außerge…
$47,867
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Haus in Pavirinciai, Litauen
Haus
Pavirinciai, Litauen
Fläche 3 216 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex von Parwirvičių Manor wird mit einem Gebiet von 44,97 ha auf beiden Seiten des F…
$740,798
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Immobilienangaben in Anyksciu rajono savivaldybe, Litauen

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