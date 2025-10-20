Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Antanavo seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Antanavo seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Antanavas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Antanavas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/2
$49,231
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Antanavo seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen