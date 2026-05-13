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Häuser mit Garage in Bezirk Alytus, Litauen

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Haus in Gecialaukis, Litauen
Haus
Gecialaukis, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Ein Gefühl der Privatsphäre, zauberhafter Frieden, Harmonie mit extrem schöner Natur, Panora…
$64,921
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Haus in Miklusenai, Litauen
Haus
Miklusenai, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches und funktionelles Haus zum Verkauf in Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Auf de…
$201,134
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Haus in Azuoliniai, Litauen
Haus
Azuoliniai, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Überall, wenn man die Karikatur, OIL-PREIS, ALYTE AREA --- AUS OIL Eichen - Dorf in Alytus…
$30,358
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Immobilienangaben in Bezirk Alytus, Litauen

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