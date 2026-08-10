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Wohnimmobilien in Alytaus seniunija, Litauen

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Haus in Radziunai, Litauen
Haus
Radziunai, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 1
25 Grundstück zum Verkauf in einem strategisch bequemen Ort - Žausnieiskes Dorf, nur wenige …
$33,620
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Haus in Miklusenai, Litauen
Haus
Miklusenai, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches und funktionelles Haus zum Verkauf in Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Auf de…
$201,134
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Haus in Buttkuhnen, Litauen
Haus
Buttkuhnen, Litauen
Fläche 296 m²
Etagenzahl 1
Es war ein einziger Mann, der mit der ganzen Welt zusammenkam. Dies ist ein spezielles Proj…
$227,710
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Immobilienangaben in Alytaus seniunija, Litauen

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Günstige
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