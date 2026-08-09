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Häuser in Alsenu seniunija, Litauen

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Haus in Girininkai II, Litauen
Haus
Girininkai II, Litauen
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
Mit einem MAXIMUM im MILK AREA, dem GREENHOUSE II - in KM?? BAUGEWERBE (LIVESTOCK NAM MIT B…
$110,134
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Haus in Narsieciai, Litauen
Haus
Narsieciai, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Das Haus zum Verkauf Es gibt 124 und 132 qm Fläche durch das Schließfach verbunden, 2 Stockw…
$265,368
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Haus in Padainupys, Litauen
Haus
Padainupys, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
SALES YACK UND NORMAL HAUSHALT, LAND MASTER! Auf der Suche nach einer geräumigen, komfortabl…
$306,056
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Haus in Mastaiciai, Litauen
Haus
Mastaiciai, Litauen
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
QUALITÄT, NEUE BAUGEWERBE NAM Mastastos! Zwei Etagen, 3 Schlafzimmer, optimaler Platz - 115,…
$170,942
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Immobilienangaben in Alsenu seniunija, Litauen

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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