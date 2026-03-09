Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Alsenu seniunija
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Alsenu seniunija, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Mastaiciai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Mastaiciai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
SALES YAUKUS 74.74 mq. KONTEGAS AT MASTS! ---------------------- Ein PUR-VERSTÄNDLICHEN FAKT…
$197,380
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Alsenu seniunija, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen