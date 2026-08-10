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Häuser in Akmenes rajono savivaldybe, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Akmenen, Litauen
Haus
Akmenen, Litauen
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Das Anwesen mit einem geräumigen, sauberen Innenhof und einem Wohnhaus im Stadtteil Akmenė, …
$69,227
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Haus in Akmenen, Litauen
Haus
Akmenen, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Senden von Live Hazard ALLGEMEINE Aufenthaltsort: Akmenės r., Gailaičiai, Gelės g. • Landpl…
$33,051
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Immobilienangaben in Akmenes rajono savivaldybe, Litauen

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