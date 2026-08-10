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Gewerbeimmobilien in Akmenes rajono savivaldybe, Litauen

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 493 m² in Naujoji Akmene, Litauen
Gewerbefläche 493 m²
Naujoji Akmene, Litauen
Fläche 493 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 2 027 m² in Aukstieji, Litauen
Gewerbefläche 2 027 m²
Aukstieji, Litauen
Fläche 2 027 m²
Stockwerk 1
Gemeinde: Akmenės r. sav. Stadt: New Akmenės m.Street: J. Dalinkevičiaus g. 2High: 1 / 3Area…
$104,297
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Gewerbefläche 1 000 m² in Venta, Litauen
Gewerbefläche 1 000 m²
Venta, Litauen
Fläche 1 000 m²
BESCHREIBUNGEN, TEIL, SPIELE, NORMAL CROSS IN VENTO MIESTE, ACAM ENTWICKLUNG DER ZUSAMMENARB…
$170,591
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